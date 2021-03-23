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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
İki farklı kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

İki farklı kazada 2 motosiklet sürücüsü yaralandı

Yaralının ambulanstan indirilmesi

İlk Müdahale Hastane Sağlık Ekipleri Direksiyon Motosiklet Sürücüsü 

-Hastaneden detay

( BURSA ) - BURSA

- İnegöl'de meydana gelen iki farklı kazada 2 motosiklet sürücü yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Edinilen bilgilere göre ilk kaza İnegöl Alanyurt yolu diş hastanesi karşısında meydana geldi. Motosikleti genç grup Cem H idaresindeki motosiklet kayganlaşan yolda direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan motosiklet yol ortasında bulanan tabelaya çarparak devrildi. Kazada genç sürücü yaralandı. Yaralı kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. İkin kaza ise Kemalapaşa Mahallesi Halyanı sokak üzerine meydana geldi. Motosikletle otomobilin karıştığı kazada Ercan Z yaralandı. Talihsiz motosiklet sürücü sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Her iki motosiklet sürücüsünün durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma ise sürdürülüyor. (SA-Y)
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