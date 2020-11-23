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23 Kasım 2020 Pazartesi günü yayınlandı
İki duvar arasında sıkışan köpek, duvar kırılarak kurtarıldı

İki duvar arasında sıkışan köpek, duvar kırılarak kurtarıldı

İtfaiye ekiplerinin duvarı karmaya çalışması

Köpek Bild 

-Duvarda delik açılması
-Köpeğin çıkartılması
-Genel ve detay

( ADIYAMAN ) ADIYAMAN

- Adıyaman’ın Gölbaşı ilçesinde iki duvar arasında sıkışan köpek, itfaiye ekiplerinin duvarı kırmasıyla kurtarıldı.Olay, Gölbaşı ilçesi Hürriyet Mahallesi 1 Nolu Sağlık Merkezi arkasında meydana geldi. Mahalle sakinleri iki binanın duvarı arasında köpek sesi duydu. Köpeği kendi imkanları ile çıkartamayan mahalle sakinleri durumu Gölbaşı Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri köpeği bulunduğu yerden çıkartmak için bir binanın duvarlarını balyozla kırdı. Duvardan delik açan ekipler köpeği bu delikten çıkartarak kurtardı.
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