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İki duvar arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı
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26 Temmuz 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İki duvar arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

İki duvar arasına sıkışan yavru köpekler kurtarıldı

Yavru köpeklerin kurtarılması ve sonrası detaylar

Yavru Köpek Köpek Yavru Köpekler 

-İtfaiye ekiplerinin çalışması
-Kurtarılan yavru köpeklerin karnı doyuruldu
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde iki duvar arasına sıkışan 6 yavru köpek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Edinilen bilgiye göre olay, Suruç ilçesine bağlı Örkütlü Mahallesinde meydana geldi. Çağlar Sokak'ta 6 yavru köpeğin iki ev duvarı arasına sıkıştığını gören İlyas Uçar, itfaiye ekiplerine haber verdi. Durum üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, sıkışan yavru köpekleri kurtarmak için çalışma başlattı. İtfaiye erlerinin duvarı kırarak kurtardığı 6 yavru köpek, Uçar’a teslim edildi. Uçar, köpeklerini kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti. (BB-SVY-
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