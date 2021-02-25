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25 Şubat 2021 Perşembe günü yayınlandı
İki cinayet işleyen firari hükümlü noterde yakalandı

İki cinayet işleyen firari hükümlü noterde yakalandı

Hükümlünün emniyetten çıkartılması

Dedektif Akalan Firari Hükümlü Hapis Cezası Cinayet 

-Adliyeye götürülmesi

( ADANA )- Adana’da iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü notere gelince polis tarafından yakalandı ADANA

- Adana’da iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü notere gelince polis tarafından yakalandı.Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı İnfaz Büro Amirliği dedektifleri “adam öldürme” suçundan 36 yıl, “kasten öldürme” suçundan ise 20 yıl 10 ay olmak üzere toplamda iki cinayetten 56 yıl 10 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü Ramazan Biçer’in (65) Reşatbey Mahallesi'nde bir noterde olduğu bilgisine ulaştı.Polis kısa sürede notere gelerek hükümlüyü gözaltına aldı. Hükümlünün ilk cinayetten belirli bir süre yatıp şartlı tahliye olduğu ancak daha sonra ikinci cinayeti işlediği için şartlı tahliyesini bozduğu öğrenildi.
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