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11 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İki Bakan yardımcısı Kırklareli'nde

İki Bakan yardımcısı Kırklareli'nde

Kırklareli Valiliği ziyeret

Alışveriş Organize Sanayi Bölgesi Toplantı İstişare Toplantısı Bakan Yardımcısı 

-Valilik toplantı salonu istişare toplantısı
-bakan yardımcısı açıklama

( KIRKLARELİ ) İki Bakan yardımcısı Kırklareli'nde KIRKLARELİ

- Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede ile Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, Kırklareli’nde çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulundu. Çeşitli ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kırklareli'ne gelen Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'yi valilik binası önünde Kırklareli Valisi Osman Bilgin ile protokol üyeleri karşıladı. Valilik anı defterini imzalayan Büyükdede daha sonra valilik makamında bir süre Bilgin’den kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Daha sonra Pınarhisar ilçesinde yapılması planlanan organize sanayi bölgesine ilişkin valilik toplantı salonunda Büyükdede başkanlığında istişare toplantısı gerçekleşti. Gerçekleşen toplantının ardından Lüleburgaz ilçesindeki Bahçıvan Gıda Tesislerindeki incelemeye, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede'nin yanı sıra sonradan kente gelen Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer de katıldı.
Her iki bakan yardımcısı tesislerde kısa bir gezinti düzenledi.
Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Hasan Büyükdede tesislerde gazetecilere yaptığı açıklamada, “İnşallah bu bölgemizde de Avrupa’ya açılan kapı olan Kırklareli'mizin daha endüstriyel olarak yeni boyutlarda nasıl geliştiririz düşüncesiyle görüş alışverişi yaptık. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde çevreye duyarlı endüstrilerin Kırklareli’nde gelişimini sağlayacak onun çözümlerini üretmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu.

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