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17 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
- İki ay sonra açılan Tac Mahal’a ziyaretçi akını

- İki ay sonra açılan Tac Mahal’a ziyaretçi akını

Tac Mahal’dan görüntü

( AGRA ) AGRA

Bilet Satışı Termal Kamera Sayılar Ziyaretçiler Anıt Mezar 


- Hindistan’da korona virüs vaka sayılarındaki düşüşün ardından, salgınla mücadele kapsamında kapatılan ve 2 ay sonra yeniden açılan Tac Mahal’a ziyaretçi akını yaşandı. Korona virüs salgınından en fazla etkilenen ülkelerden biri olan Hindistan’da vaka sayılarındaki rekor artış ile önlemler sıklaştırılmıştı. Krematoryumlarda yer kalmamasına neden olan korona salgını önlemleri kapsamında kapatılan Tac Mahal, 2 ay sonra yeniden açıldı. Ülkelerin sembollerinden biri olan Tac Mahal’e ziyaretçi akını yaşandı. Sınırlı sayıda ziyaretçi ile açılan Tac Mahal’a yalnızca online rezervasyon yaptıran 650 kişi kabul edilecek. Güvenlik üst düzeyde Ziyaretçilerin termal kamera ile kontrol edilmesinin ardından Tac Mahal’e girişine izin verilecek. Günde 3 kez dezenfekte edilecek olan Tac Mahal’in içerisinde bulunan görevliler ise kalabalığı sürekli olarak kontrol edecek. Ayrıca, alınan yeni kararlara göre anıt mezarın girişinde bilet satışı yapılamayacak ve ziyaretçiler ancak online olarak bilet alabilecek. Ziyaretçilerin kendi su şişelerini ve el dezenfektanlarını yanlarına almalarına izin verilecek ve ziyaretler boyunca maske takılacak. Korona virüs salgının ilk dalgasında ilk olarak 17 Mart 2020 tarihinde kapanan Tac Mahal, 21 Eylül 2020 tarihinde yeniden ziyarete açılmıştı.
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