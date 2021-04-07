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07 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
İki aracın çarpıştığı kaza kameralara yansıdı

İki aracın çarpıştığı kaza kameralara yansıdı

KAZA ANININ MOBESE KAMERASINA YANSIMASI

( IĞDIR ) IĞDIR

Trafik Kazası Kamera İlham Polis Kamerası Bisiklet 


- Iğdır'da dikkatsiz iki sürücü yüzünden meydana gelen trafik kazası, şehir polis kamerası tarafından kaydedildi. Edinilen Bilgiye göre, Kaza, Iğdır merkez İlham Aliyev Bulvarı Şehit Mehmet Çavuş Anıt'ı önünde meydana geldi. Aynı anda kavşağa girmek isteyen iki sürücünün dikkatsizliği yüzünden keza meydana geldi. Kazanın yaşandığı kavşak üzerinde ilerleyen bir bisiklet sürücüsü ve yayalar son anda kurtuldu. Yaşanan kaza anları şehir polis kamerasına yansıdı. Kazada maddi hasar meydana geldi. (ET-AT-Y)
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