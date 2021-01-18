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18 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
İki araç çarpıştı: 5 yaralı

İki araç çarpıştı: 5 yaralı

Kaza yeri

Bild Ticari Araç 

-Araçta sıkışanları kurtarma çalışması
-Yerde sedye üzerinde bir yaralanın inlemesi
-Yaralıların çıkarılması

( MALATYA )- Yaralılar sıkıştıkları yerden zorla çıkarıldı MALATYA

- Malatya’da iki aracın çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. Otomobilde sıkışan yaralıları kurtarma ekipleri ve 112 ekipleri çıkardı. Edinilen bilgiye göre kaza, Malatya-Adıyaman karayolu Doğanşehir İlçesi Yeni Mahallesi'nde meydana geldi. Kadir Akbaş idaresindeki 44 NP 451 plakalı hafif ticari araç ile İrşat Bakırhan yönetimindeki 44 LC 525 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan ve sıkışan İnci Akbaş, Eslem Akbaş ve Mustafa Bakırhan, Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye arama kurtarma ile 112 ekiplerince araçtan çıkarıldı. Yaralılar 112 ambulansları ile Doğanşehir Şehit Esra Köse Başaran Devlet Hastanesine kaldırıldı. (ŞS-NA-
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