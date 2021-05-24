İki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan duvar delinerek kurtarıldı

-Kedinin dilenen duvardan dışarıya çıkması.

-İtfaiye ekiplerinin kediye sevmesi.



( KÜTAHYA ) KÜTAHYA



- Kütahya'da itfaiye ekipleri, iki apartman arasındaki boşlukta mahsur kalan kedi için seferber oldu. Ekipler, Gaybiefendi Mahallesi Bekir Avlupınar Caddesi üzerindeki iki apartman arasında boşlukta mahsur kalarak kurtarılmayı bekleyen kedi, itfaiye ekipleri tarafından duvar delinerek kurtarıldı. Ekipler, kedi sesinin geldiği duvarı matkap ve balyozla deldi. Mahsur kalan kedi daha sonra delinen duvardan dışarıya çıktı. İtfaiye ekipleri kediyi bir süre sevdikten sonra doğaya bıraktı. (EFE-)

