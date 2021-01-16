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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İki aile aynı anda kız istemeye gitmişti...O gelinin ifadesi ortaya çıktı: 'Ben ciddiydim, evlenecektim'

İki aile aynı anda kız istemeye gitmişti...O gelinin ifadesi ortaya çıktı: 'Ben ciddiydim, evlenecektim'

-arşiv görüntüler-

Adli Kontrol Polis Merkezi Ara Transfer Dolandırıcılık Polis Ekipleri 

-Gelin Y.S. ile ailesinin, müştekilerle kuyumcuya gelmesi
-Kuyumcuya girmesi
-Kuyumcuda altın seçmeleri
-Emniyet tabelasından görüntü
-Emniyet binasından görüntü
-Gelin Y.S. ile annesi H.S.'nin adliyeye sevk edilmesi
-Adliyeye götürülmeleri

( MERSİN ) İki aile aynı anda kız istemeye gitmişti...O gelinin ifadesi ortaya çıktı: "Ben ciddiydim, evlenecektim"- Mersin’de aynı anda aynı kızı istemeye giden ve evin önünde kavga ettikten sonra dolandırıldıkları ortaya çıkan 2 aileyi dolandırdıkları iddia edilen gelin ile annesi adliyeye sevk edildi MERSİN

- Mersin’de kız istemeye gittikleri evin önünde kavga ettikten sonra dolandırıldıkları anlaşılan 2 ailenin, dolandırıcılık şüphelilerinden gelin ile annesi adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlamayan gelin Y.S. yüzünü de kapattı. Emniyetteki ifadesinde olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirten Y.S., "M.K.'yi ben hiç görmedim. V.T. ile de ciddi düşünüyordum, evlenecektim" dedi.
Mersin’de evlendirme vaadiyle dolandırıcılık olayı, ünlü Türk filmi Tosun Paşa’yı akıllara getirmişti. 60 bin liraları alınan 2 aile, aynı anda gittikleri adreste kavga edince, dolandırıldıkları ortaya çıkmıştı. Mersin polisinin yaptığı çalışmalarda baba, oğlu ve eşi gözaltına alınmış, emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilmiş ve adli kontrolle serbest bırakılmıştı.Haklarında arama kararı bulunan 4 kişiyi yakalamak için çalışmalarını sürdüren ekipler, gelin Y.S. ile annesi H.S.’yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan gelin ile annesi, adliyeye sevk edildi. Emniyet çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlamayan gelin, yüzünü de gizlemeye çalıştı.Emniyetteki ifadesinde olayın yanlış anlaşılmadan kaynaklandığını belirten Y.S., "M.K.'yi ben hiç görmedim. V.T. ile de ciddi düşünüyordum, evlenecektim" dedi.
Olayla ilgili aranan aracı E.T. ile para transferi işini takip eden M.S.’yi arama çalışmaları sürüyor.Olayın geçmişiİddiaya göre, E.T. adlı şahıs, Kırıkkale’de oturan V.T. ile Ankara’da oturan M.K.’den evlendirme vaadiyle toplam 60 bin lira para aldı. Her iki tarafı farklı tarihlerde Y.S. adlı genç kızın ailesi ile görüştüren ve söz kesilmesini sağlayan şüpheli, daha sonra nişan yapılması için iki aileye de aynı adres, aynı gün ve aynı saatte randevu verdi. Dolandırıldıklarından habersiz şüphelinin merkez Akdeniz ilçesinde verdiği adrese giden 2 aile, kapıda birbirleriyle karşılaştı. Adreste kimsenin olmadığını gören aileler, daha sonra aynı kızı istemeye geldiklerini öğrenince, ’Tosun Paşa’ filmindeki gibi, "bu benim gelinim olacak" diyerek kavga etti. İhbar üzerine bölgeye giden polis ekipleri, tarafları gözaltına alarak polis merkezine götürdü. Polis merkezinde ifadeleri alınan müştekilerin dolandırıldıkları ortaya çıkmış, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Yandol Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili çalışma başlatmıştı. Müştekilerin ifadelerini doğrultusunda ilk önce kız istenen evi bulan ekipler, daha sonra olayın bir kurmaca olduğunu, olayın içinde aracı, kız istenen ev sahipleri, gelin ile onun anne ve babasının da olduğunu tespit edilmişti.
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