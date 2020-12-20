İki aile arasında çıkan yumruklu kavga kamerada

-Polislerin müdahalesi

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( İSTANBUL )- Arnavutköy’de iki aile arasında kavga çıktı İSTANBUL



- Arnavutköy’de iki aile arasında henüz bilinmeyen bir nedenle kavga çıktı. Kavga da çok sayıda kişi gözaltına alınırken, o anlar cep telefonu kamerasın yansıdı. Arnavutköy Anadolu Mahallesi Mücevher Sokakta iki aile arasında geçtiğimiz günlerde ağız dalaşıyla başlayan kavga dün öğle saatlerinde yerini yumruklara bıraktı. Mahallede yaşayan vatandaşlar kavga edince olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekiplerinin güçlükle ayırabildiği kavga da çok sayıda vatandaş gözaltına alındı. Kalabalık grup polisin biber gazlı müdahalesi sonrasında ancak dağıtılabildi. O anlar ise bir cep telefonu kamerası tarafından kaydedildi.



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