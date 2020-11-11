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11 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk yaralandı

İki aile arasında çıkan silahlı kavgada 6 yaşındaki çocuk yaralandı

Hastaneden detaylar

İlk Müdahale Silahlı Kavga Küçük Çocuk Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

-Kalabalıktan detaylar

( SAKARYA ) SAKARYA

- Sakarya'nın Erenler ilçesinde iki aile arasında çıkan silahlı kavgada bir 6 yaşındaki çocuk ağır yaralandı. Yaralı çocuğun kaldırıldığı hastaneye tarafların akın etmesi sonucu çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay, Erenler ilçesi Küpçüler Yeni Mahalle mevkiinde meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı iki aile arasında tartışma yaşandı. Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga esnasında ateşlenen tabancalardan çıkan kurşun 6 yaşındaki K.A. isimli çocuğun başına isabet etti. Ağır yaralanan küçük çocuk özel araçla bölgede bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı. Burada ilk müdahalesi yapılan yaralı K.A., ambulans ile Sakarya Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi. Başından yaralanan K.A.’nın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, olaydan sonra küçük çocuğun akrabaları hastaneye akın etti. Güvenlik güçleri hastane içinde ve bahçesinde güvenlik önlemi aldı. Öte yandan olay yerine giden polis ekipleri, bölgede incelemelerde bulundu. Görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis ekipleri, olaya karıştıkları iddia edilen kişileri gözaltına aldı.
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