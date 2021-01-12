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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
İki aile arasında çıkan alacak verecek kavgası kanlı bitti

İki aile arasında çıkan alacak verecek kavgası kanlı bitti

-Yaralılardan birisinin hastaneye getirilmesi

Polis Hastane Olay Yeri İnceleme Polis Ekipleri Sağlık Ekipleri 

--Olay yerinden görüntüler
--Hastaneden detay

( KOCAELİ )- Alacak verecek kavgasında 2 kişi bıçaklanarak yaralandı KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde yabancı uyruklu iki aile arasında alacak verecek sebebi ile çıkan kavgada iki kişi bıçaklanarak yaralandı. Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çenedağ Mahallesi Dut Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, öğlen saatlerinde alacak verecek sebebi ile tartışan iki yabancı uyruklu aile, akşam saatlerinde sokak üzerinde bulunan bir bakkalın önünde karşılaştı. İki aile arasında tekrar çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında iki kişi bıçaklanarak yaralandı. Olayı gören vatandaşlar durumu hemen 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Olay yerine gelen polis ve olay yeri inceleme ekipleri, olayın yaşandığı bakkalda incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. (MK-
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