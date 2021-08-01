İki adet Anka SİHA daha Hava Kuvvetleri filosuna katıldı

- Millî Savunma Bakanlığı, iki adet Anka SİHA’nın Hava Kuvvetleri Komutanlığı filosuna katıldığını duyurdu. Millî Savunma Bakanlığı, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, “İkinci Paket Anka-S İHA Tedarik Projesi kapsamında iki adet Anka SİHA daha Hava Kuvvetleri Komutanlığımıza teslim edildi. Emeği geçenleri kutluyoruz. Hava Kuvvetlerimize hayırlı olsun” denildi. (ME
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