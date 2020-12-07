Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- IKBY'de protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi: 1 ölü, 6 yaralı

- IKBY'de protestocular siyasi parti binalarını ateşe verdi: 1 ölü, 6 yaralı

gösterilerden görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

Protesto Güvenlik Güçleri Siyasi Partiler Kaymakamlık Siyasi Parti 


- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nin (IKBY) Süleymaniye kentinde protestocular siyasi partilerin binalarını ateşe verdi. Olaylarda 1 protestocu öldü, 6 kişi de yaralandı. Irak’ta Bağdat yönetimi ile petrol geliri paylaşımı konusundaki anlaşmazlık nedeniyle maaşları geciken IKBY memurları Süleymaniye kentinde sokağa döküldü. Kente bağlı Seyit Sadık ilçesinde memurlar, kaymakamlık binasını ve siyasi partilerin binalarını basarak ateşe verdi. İktidardaki Kürdistan Demokrat Partisi (KDP), Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB), Kürdistan İslami Partisi ve İslami Cemaati partilerinin binasını ateşe veren protestocular ile güvenlik güçleri arasında çıkan olaylarda 1'i güvenlik mensubu olmak üzere 4 kişi yaralandı. Süleymaniye kentine bağlı Çemçemal ilçesinde de benzer olaylar yaşandı. Güvenlik güçleri ilçedeki siyasi partilerin binasını basmaya çalışan protestocuları havaya ateş açarak dağıtmaya çalıştı. Çıkan olaylarda 16 yaşında bir protestocu hayatını kaybederken, 2 kişi de yaralandı. Bağdat ile petrol geliri paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan IKBY’deki memurların maaşlarından aylardır kesinti yapılıyor ve maaşlar geç ödeniyor.
loading...
İlgili Foto Galeriler
Sinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflarSinop'un Durağan ilçesindeki kavgadan ilk fotoğraflar
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Bayırbucak Türkmenlerine YardımBayırbucak Türkmenlerine Yardım
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı