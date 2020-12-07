Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
- IKBY’de protestocular binaları ateşe verdi

- IKBY’de protestocular binaları ateşe verdi

-Protestodan görüntüler

Protesto Güvenlik Güçleri Ekonomik Kriz Alabalık Hükümet 

--Yakılan binadan görüntüler

( ERBİL ) ERBİL

- Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye ilinde yaşanan ekonomik krizi protesto eden bir grup, Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) ait parti binalarını basarak ateşe verdi. Yaklaşık 2 aydır memurlarının maaşlarını ödemeyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti protesto edildi. IKBY’nin Süleymaniye iline bağlı Piremegrun kasabasında halk ekonomik krizi protesto etmek için bir araya geldi. İktidar partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binalarının önünde toplanan kalabalık grup, taşlarla binaya saldırdı, lastik yakarak yolları kapattı. KDP ve KYB binalarını basan kalabalık grup, parti binalarını ateşe verdi. Güvenlik güçleri öfkeli grubu dağıtmak için havaya ateş açarken, protestocular ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi. Çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Süleymaniye kentinde dün de ekonomik kriz protesto edilmiş, güvenlik güçleri 20’den fazla kişiyi gözaltına almıştı. Irak ile petrol gelirinin paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan IKBY, aylardır memurların maaşlarında kesinti yapıyor ve maaşlar ödemelerini geciktiriyor. (ÖSÇ -ABA-AŞ-D)
loading...
İlgili Foto Galeriler
AK Parti Referandum KampanyasıAK Parti Referandum Kampanyası
İranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını diktiİranlı sığınmacı bu kez de göz kapağını dikti
Kurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin AçıklamaKurtulmuş'tan İsrail İle Görüşmelere İlişkin Açıklama
İngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosuİngiltere'de Suriye'ye Saldırı Protestosu
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
İnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştıİnanılmaz Kareler! Reuters Paylaştı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı