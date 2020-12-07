- IKBY’de protestocular binaları ateşe verdi

--Yakılan binadan görüntüler



( ERBİL ) ERBİL



- Irak’ın kuzeyinde yer alan Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Süleymaniye ilinde yaşanan ekonomik krizi protesto eden bir grup, Kürdistan Demokratik Partisi’ne (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği’ne (KYB) ait parti binalarını basarak ateşe verdi. Yaklaşık 2 aydır memurlarının maaşlarını ödemeyen Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) hükümeti protesto edildi. IKBY’nin Süleymaniye iline bağlı Piremegrun kasabasında halk ekonomik krizi protesto etmek için bir araya geldi. İktidar partisi olan Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ile Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) binalarının önünde toplanan kalabalık grup, taşlarla binaya saldırdı, lastik yakarak yolları kapattı. KDP ve KYB binalarını basan kalabalık grup, parti binalarını ateşe verdi. Güvenlik güçleri öfkeli grubu dağıtmak için havaya ateş açarken, protestocular ise güvenlik güçlerine taş atarak karşılık verdi. Çıkan yangının ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Öte yandan Süleymaniye kentinde dün de ekonomik kriz protesto edilmiş, güvenlik güçleri 20’den fazla kişiyi gözaltına almıştı. Irak ile petrol gelirinin paylaşımı konusunda anlaşmazlık yaşayan IKBY, aylardır memurların maaşlarında kesinti yapıyor ve maaşlar ödemelerini geciktiriyor. (ÖSÇ -ABA-AŞ-D)



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