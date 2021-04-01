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01 Nisan 2021 Perşembe günü yayınlandı
- IKBY’de camiler korona nedeniyle kapatıldı

- IKBY’de camiler korona nedeniyle kapatıldı

Camilerden detay

( ERBİL ) ERBİL

Misyon Sayılar Ethan 


- Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’nde (IKBY) son haftalarda korona virüs vakalarında artış görülmesinin ardından camiler ve ibadet yerleri yeniden kapatıldı. İlk kez geçtiğimiz yıl Mart ayında korona virüs vakasının tespit edildiği IKBY’de vaka sayılarında yeniden artış gözlemlendi. Son aylarda artan korona virüs vakaları nedeniyle camiler ve ibadet yerleri yeniden hizmete kapatıldı. IKBY’deki Korona Virüs ile Mücadele Yüksek Komisyonu, bölgedeki bütün cami ve ibadet yerlerinin 10 Nisan’a kadar kapatılması kararı aldı. Yapılan açıklamada, “Son dönemde artan korona virüs vakaları ve can kayıpları nedeniyle, vatandaşların sağlığı için cami, tekke, kilise, tapınak ve diğer ibadethanelerin Ramazan ayından önce 10 Nisan’a kadar kapatılması uygun görülmüştür” ifadeleri kullanıldı. Kapatılan ibadethanelerde herhangi bir dini tören veya ibadetin yapılmayacağına dikkat çekilen açıklamada, vatandaşlara karara uyulması uyarısında bulunuldu. IKBY Sağlık Bakanlığı verilerine göre, son 24 saatte toplam 860 yeni vaka kaydedilirken, 7 kişi de hayatını kaybetti. IKBY genelindeki toplam vaka sayısı 121 bin 179 olarak kaydedilirken, 3 bin 660 kişi ise korona virüs sonucu hayatını kaybetti.
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