İhtiyar delikanlı 48 yıldır hobisinin ekmeğini yiyor

--Atölyeden detaylar

--Tespihler detay

--Ali Yılmaz'ın çalışmaları detay

--Ali Yılmaz röp.



( KOCAELİ )- Hobi olarak başladığı tespih üretimi mesleği haline geldi- Evinin yanında kurduğu hobihanesinde tespit tutkunları için üretiyor KOCAELİ



- Kocaeli’de yaşayan tespih ustası Ali Yılmaz, 48 yıl önce hobi olarak başladığı meslekte usta oldu. Evinin yanına kurduğu küçük atölyesinde değerli ağaçlardan tespih yapan Yılmaz, 48 yıldır tespih meraklılarının hayallerini gerçeğe dönüştürüyor. Derince ilçesinde yaşayan Ali Yılmaz (81), 1972 yılında memleketi Trabzon’dan Kocaeli’ne geldi. Kocaeli’ne geldikten 1 sene sonra tespih merakı başlayan Yılmaz, evinin yanına hobi olarak çalışmak için küçük bir atölye kurdu. Boş zamanlarında sık sık atölyesinde hem tespih, hem de tamir yapan Yılmaz, 1992 yılında emekli olduktan sonra hobisine daha da ağırlık verdi. 81 yaşındaki tespih ustası Ali Yılmaz, 48 yıl önce küçük atölyesinde hobi olarak başladığı işinin hala ekmeğini yiyor. “Kocaeli’de en eski olan benim” Tespih işine 1973 yılında başladığını anlatan Yılmaz, “O gün bugündür çalışıyorum. Aslında bu işi hobi olarak yapıyorum. Aynı zamanda tamirde yapıyorum. Kocaeli’de en eski usta benim. Benim gibi birkaç tane arkadaş daha var. Ama inşallah bizden sonra da ustalar yetişir. Çoğu kişi maalesef bu mesleğe ısınmıyor” dedi.

Çok sayıda tespih hastası olduğunun altını çizen Yılmaz, “Tespih çeken çok. Bu tespihte hastalık gibi oluyor. Bazı yerlerde milyon dolarlara satıldığını duyuyorum. Benim için fark etmiyor. Tespih çekmenin hiçbir farkı yok. Ama tabi yine de kaliteli olmalı, cebimizde bulunmalı. Tespihten koleksiyon yapanlar da oluyor. Ben zaten çok fazla fahiş fiyata tespih alanları tasvip etmiyorum” diye konuştu.

Tespih yapımı için kaliteli ağaçların kullanıldığını kaydeden Yılmaz, üzüm ve incir ağacından bile tespih yapılabildiğine dikkat çekti. Yılmaz, yılan ağacı, pelesenk ve öd ağacı gibi 30 değerli ağaçtan da kaliteli tespihlerin yapıldığını söyledi.



Hobisini oğlu ve damadı için mesleğe dönüştürdü Evinin yanına kurduğu atölyede 48 yıldır yaptığı tespihlerle, tespih tutkunlarına hizmetini sürdüren Yılmaz, oğluna ve damadına da tespih yapımını öğreterek hobisinin yaşamasını sağladı. (HFV-GY



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