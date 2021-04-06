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06 Nisan 2021 Salı günü yayınlandı
İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı

İhtiyaç sahipleri için bırakılan kıyafetleri böyle çaldı

-Şahsın kıyafetleri çalma anı görüntüler

Geri Dönüşüm Hırsız Cep Telefonu Irak 

--Olay yerinden görüntüler
--Detay

( KOCAELİ )- Giysi kumbarasından kıyafetleri gece vakti el arabasına doldurdu KOCAELİ

- Kocaeli’nin Derince ilçesinde belediye tarafından yerleştirilen ve ihtiyaç sahipleri için toplanan kıyafetleri çalan şahıs, vatandaş tarafından saniye saniye görüntülendi. Olay, Kocaeli’nin Derince ilçesi Çınarlı Mahallesi Çenesuyu Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, belediye tarafından tekstil ürünlerinin geri dönüşüme kazandırılması ve ihtiyaç sahiplerine verilmesi amacı ile caddeye yerleştirilen konteynerdeki eski elbiseler kimliği belirsiz bir şahıs tarafından kapağı sökülerek çalındı. Olayı gören bir vatandaş ise hırsızlık anını cep telefonu ile saniye saniye görüntüledi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülere vatandaşlar tepki gösterdi. Görüntülerde, şahsın çaldığı kıyafetleri motosikletin sepetinde bulunan bir çuvala doldurduğu görülüyor. Öte yandan, konteynere vatandaşlar tarafından bırakılan eski kıyafetlerin geri dönüşüme kazandırıldığı ve elde edilen gelirle, ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi çocukların giyim ihtiyaçlarının karşılandığı öğrenildi. (MK-RFK
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