İhtiyaç sahibi vatandaşlara sıcak iftar yemeği

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( GAZİANTEP ) GAZİANTEP



- Her yıl Ramazan ayında binlerce vatandaşa Şıh Meydanı’nda hayırseverlerle birlikte iftar yemeği veren Şahinbey Belediyesi korona virüsü nedeniyle iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor. Ramazanın vazgeçilmezi olan geleneksel toplu iftar yemekleri ve iftar çadırları, korona virüs önlemleri kapsamında iptal edilince; Şahinbey Belediyesi de iftar yemeklerini ihtiyaç sahibi vatandaşların evlerine götürüyor. Şahinbey Belediyesi bazı ihtiyaç sahibi vatandaşlara sosyal market üzerinden destekler sağlarken, bu hizmetlerinin yanında da sıcak iftar yemeklerini vatandaşların evlerine ulaştırıyor. Şahinbey Belediyesi ekipleri yardıma muhtaç, yaşlı ve Covid-19 hastalarının evlerine yemek götürerek onlara destek oluyor. “Yemekleri vatandaşımızın evine götürüyoruz” Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu Ramazan ayında vatandaşlara yemek dağıtımının devam ettiğini belirterek, “Her yıl Şehreküstü Konakları’nda ve Şıh Meydanı’nda on binlerce vatandaşımız ile birlikte iftarımızı açıp, teravih namazımızı kılıyorduk. Son iki yıldır korona virüsü nedeniyle toplu iftar yemekleri veremiyoruz. Ancak, ekiplerimiz her gün 5 bin kişiye iftar yemeği hazırlayıp evlerine götürüyor. Böylece vatandaşlarımıza evlerinden çıkmadan iftar yemeği sunabilmiş oluyoruz. İnşallah bu kötü günler geride kaldığında yeniden Şehreküstü konaklarında ve Şıh Meydanı’nda daha büyük katılımlar ve organizasyonlar ile iftar yemekleri düzenleyeceğiz” diye konuştu.

(AD-SD-Y)



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