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İhtiyaç molası için durunca zincirleme kazaya neden oldu: 2'si çocuk 6 yaralı
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24 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
İhtiyaç molası için durunca zincirleme kazaya neden oldu: 2'si çocuk 6 yaralı

İhtiyaç molası için durunca zincirleme kazaya neden oldu: 2'si çocuk 6 yaralı

Yaralılardan görüntü

İlk Müdahale Karayolları Zincirleme Kaza Emniyet Şeridi Sağlık Ekipleri 

-Yaralıların ambulanslara taşınması
-Kaza yapan otomobillerden görüntü
-Sürücü Recep Ç.’nin kaza anının anlatması
-Genel ve detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Bayram tatili sonrası dönüşe geçen tatilciler karayollarında yoğunluğa neden olurken TEM Otoyolu Düzce kesiminde oğlunun ihtiyacını gidermek için duran sürücü zincirleme kazaya neden oldu. Kazada 2 çocuk 6 kişi yaralandı. Kaza; öğlen saatlerinde TEM Otoyolu Gölyaka Mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Ankara istikametinden İstanbul istikametine gitmekte olan Recep Ç. idaresindeki 35 TLT 27 Renault marka otomobilde bulunan küçük çocuğun tuvaleti gelince baba Recep Ç., oğlunun ihtiyacını gidermek için emniyet şeridinde durmaya hazırlandığı sırada Yaşar Y.‘nin kullandığı 06 DS 5248 plakalı Mercedes marka otomobil ardından da Necmettin Ç.’nin kullandığı 34 DU 1940 plakalı Dacia marka otomobil çarptı. Kazada sürücüler Necmettin Ç. ve Yaşar Y. ile otomobillerde bulunan Lütfiye Ç., Sümeyye Ç., Furkan Eymen Ç., Necmettin Talha Ç. yaralandı. Yaralılara olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahalelerini yaparak ambulanslar ile Düzce’deki hastanelere sevk ettiler. Oğlunun ihtiyaç molası için durmaya hazırlandığı sırada kazaya neden olan sürücü Recep Ç. kaza anını anlatarak; “Oğlumun tuvaleti gelmişti. Dörtlülerimi yakarak tam durmaya hazırlandığım sırada kaza oldu” dedi.
Kaza nedeniyle yoğunluk yaşanan TEM Otoyolunda trafik 2 şeritten verilirken otomobillerin kaldırılmasıyla tem otoyolu normale döndü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. (SA-ALI-
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