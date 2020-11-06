Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İhsaniyeliler İzmir için tek yürek oldu

İhsaniyeliler İzmir için tek yürek oldu

Kaymakamlık binası önünden görüntüler

Deprem Felaketi Yardım Kampanyası Afet Bölgesi Karahisar Felaket 

-Yardım kolilerinden görüntüler
-Kaymakam ile röportaj
-detaylar

( AFYON KARAHİSAR)- İhsaniye’de toplanan yardım malzemeleri İzmir’e gönderildi AFYON KARAHİSAR

- Afyonkarahisar’ın İhsaniye Kaymakamlığı tarafından İzmir’de meydana gelen depremin ardından başlatılan yardım kampanyasında toplanan gıda ve battaniyeden oluşan yardım malzemeleri afet bölgesine gönderildi. İzmir’de meydana gelen depremin ardından İhsaniye Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma Vakfı (SYDV) tarafından afetzedeler için yardım kampanyası başlatıldı. Kampanya kapsamında kuru gıdadan oluşan yardım kolisi ve battaniyeler toplandı. İhsaniye Kaymakamı Semih Doğanoğlu, yardım kampanyasında toplanan malzemelerin afetzedelere hızla ulaştırılacağını kaydederek şunları söyledi: “30 Ekim 2020 tarihinde İzmir’de meydana gelen deprem felaketi neticesinde depremde zarar gören vatandaşlarımıza yardımcı olmak adına bizde İhsaniye SYDV bünyesinde yardım kampanyası düzenledik. Bu kampanya neticesinde ilçemizde bulunan vatandaşlarımızın desteğini gördük. 60 kadar kullanılmamış battaniye 55 gıda kolisi 30 civarı da muhtelif yardımlar yapıldı. Ben özellikle muhtarlarımıza kamu kurumlarımızda görev yapan personellerimize sosyal dayanışma yardımlaşma kuruluşumuza, belediyemize ve tüm vatandaşlarımıza verdikleri destekten dolayı teşekkür ederim.” Öte yandan yardım kampanyasında toplanan yardımlar kamyonete yüklenerek İzmir’e doğru yola çıktı.
loading...
İlgili Foto Galeriler
İstanbul'da deprem oldu!İstanbul'da deprem oldu!
Tarihi Günden Özel Kareler...Tarihi Günden Özel Kareler...
Gramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç EdiyorGramını 700 Liradan Arı Zehri İhraç Ediyor
Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...Muharrem İncenin Parti Otobüsüne Beyaz Gazete Ulaştı...
Belgrad Ormanı Doldu Taştı!Belgrad Ormanı Doldu Taştı!
Atatürk'ün Bilinmeyen FotoğraflarıAtatürk'ün Bilinmeyen Fotoğrafları
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı