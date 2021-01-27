- İhlas Mağazası’nın 105’inci şubesi Ankara’da açıldı

-İhlas Mağazası'ndan görüntüler

-Açılış görüntüleri

-Kurdele kesimi

-Genel ve detay



( ANKARA ) ANKARA



- İhlas Mağazası’nın 105’inci şubesi, Ankara’da düzenlenen törenle kapılarını açtı. Yeni mağaza, Başkent’e kazandırılan üçüncü şube oldu. İhlas Mağazalarının 105’inci şubesi, Ankara’nın Çankaya ilçesindeki Tuna Caddesi’nde yoğun bir katılım ile gerçekleşti. İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Mağazalar Direktörü Halil Çağlar, Ankara Bölge Müdürü Erkan Çil, Ankara Mağazalar Koordinatörü Nail şahin, Mağaza Müdürü Kemalettin Tutar ve İhlas Pazarlama çalışanlarının yanı sıra çok sayıda vatandaş katıldı.

Pandemi kurallarına üst düzeyde uyulan açılışta, dualar eşliğinde kurdele kesimi gerçekleşti. “2021 yılı içerisinde 600 yeni arkadaşımızı da İhlas Pazarlama ailesinin içerisine dâhil etmeyi hedefliyoruz” Katılımcılarla birlikte açılış kurdelesini kesen İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “İhlas Pazarlama olarak, son 5 yıldır yükselen bir grafiğimiz var. Mağazacılık konusuna da son 2 yıldır özel bir çaba sarf ediyoruz. Tüm Türkiye’de yapılanmamızı artırıyoruz. İhlas Pazarlama olarak da Türkiye’nin bulunduğu ekonomik durum içerisinde, gayretimizle istihdam açmak için özel bir heyecan içerisindeyiz. Allah izin verirse 2021 yılı içerisinde 600 yeni arkadaşımızı da İhlas Pazarlama ailesinin içerisine dâhil etmeyi hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

“Allah utandırmazsa 2021 sonunda 150 mağazaya da ulaşacağız” Bu yılın sonunda 150’nci mağazayı açmayı hedeflediklerinin altını çizen İhlas Pazarlama Genel Müdürü Korkusuz, “Türkiye’nin bu ekonomik durumu içerisinde yatırımdan birçok girişimcinin korktuğu bir dönemden geçiyoruz ama biz Türkiye’nin geleceğine, kendimizin gücüne; hem manevi hem maddi gücümüze ve yapabileceklerimize inanıyoruz. Ekibimize de inanıyoruz. Allah utandırmazsa 2021 sonunda 150 mağazaya da ulaşacağız. Hedefimiz burada da kalmayacak. Biz İhlas Mağazaları’yla tüm Türkiye’de farklı bir mağazacılık anlayışını ortaya koymak istiyoruz. Mağazacılıktan herkesin korktuğu ve alışverişin tamamen internet üzerinden olacağını zannettiği dönem içerisinde biz mağazacılığın tamamen biteceğine inanmayan, eski sıcak geleneklerimize uygun; her mahallenin belki de güvenerek alacağı ki bizim sloganımız İhlas Mağazacılık’ta ‘Güvenle al, Huzurla öde’dir. Huzur bizim için çok önemlidir, bizim için çok önemli bir değerdir. Biz esnaflarımızın, vatandaşlarımızın hepsinin rahatlıkla gelebileceği, hatta taksitle yaptığı ödemelerde o hafta eğer parası yoksa, ‘Önemli değil abi ya da abla’ diyerek bir sonraki hafta da gelebileceklerini söyleyebilecek kadar yakın, sıcak bir mağazacılık anlayışını Türkiye’de devreye sokmak istiyoruz. Hayatımızda her şey o kadar soğuk ve makineleşmiş durumda ki bence bizim geleneklerimize uygun olan bu sıcak mağazacılık anlayışının karşılığını da Türk halkı bize verecektir diye inanıyoruz. Biz bu umutla, halkımızın bize verdiği güvenle ve İhlas camiasının bütün o güçlü duygularıyla Allah izin verirse 2021 yılında bu duygularımızı sahaya yansıtıp büyümemize devam edeceğiz” ifadelerini kullandı. Ankara'daki çalışma arkadaşlarına da teşekkür eden Korkusuz, “İnşallah 150’nci mağazayı da Ankara’da açmak kısmet olur” diye konuştu.

(UTK-BC -



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