Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
06 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
İhlas Mağazası 85’inci şubesi Çanakkale’de açıldı

İhlas Mağazası 85’inci şubesi Çanakkale’de açıldı

mağaza önünden detay

Alışveriş Açılış Töreni İhlas Akkale Allah 

-mağaza içerisinden detay
-genel ve detay görüntüler
-kurdele kesiminden detay
-İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz ile röportaj

( ÇANAKKALE ) ÇANAKKALE

- İhlas Mağazası’nın 85’nci şubesi Çanakkale’de düzenlenen törenle hizmete açıldı. Çanakkale İhlas Mağazası, İnönü Caddesi’nde bugün düzenlenen törenle hizmete açıldı. Törene, İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, Çanakkale İhlas Pazarlama İl Temsilcisi Mehmet Uz ve konuklar katıldı.
Pandemi kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilen açılış töreninde konuklara maske ve dezenfektan dağıtıldı. Mağaza önünde kurdele kesim töreninin ardından bir konuşma yapan İhlas Pazarlama Genel Müdürü Orhan Korkusuz, “Çanakkale’de 85’nci mağazamızı açıyoruz. Bundan önceki konuşmalarımızda da ifade ettiğimiz gibi; mağazacılık ipine, kanımız değecek kadar asıldık. Bundan sonraki hedefimiz sene sonunda 100’ü, 2021 yılı sonunda da 150 mağazayı yakalamak ve İhlas bayrağını Türkiye’nin her noktasında da en iyi şekilde temsil etmek olacak. Gelişmelerden çok memnunuz. Çanakkale mağazamızda bizim göstermek istediğimiz çok güzel bir örnek. İnşallah İhlas Pazarlama’nın çıkışını, mağazalardaki büyümemizle devam ettireceğiz. Arkadaşlarımızla birlikte inanıyoruz, bunu yapacak gücümüz de var. İnşallah Allah’ın da yardımıyla, biz Türkiye’de İhlas’ı en güzel temsil eden grup firmalarından biri olmaya devam edeceğiz. İnşallah ürünleri buradan alan halkımızda, huzurla alışverişini yapar ve güvenle öder. Bizim mottamıza uygun bir şekilde de İhlas Mağazaları onların her zaman iki adım ötesinde güveneceği noktalar olmaya devam eder” dedi.
Açılış töreni, çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.
loading...
İlgili Foto Galeriler
MHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret EttiMHP Genel Başkanı Bahçeli AVM Ziyaret Etti
20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti20 Metre Derinliğindeki Obruk Çiftçileri Tedirgin Etti
Kenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa GirdiKenan Sofuoğlu Osmanlıspor'la Kampa Girdi
Sarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı NöbetiSarıkamışta 90 Bin Şehit İçin Eksi 20 Derecede Saygı Nöbeti
Cumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde KonuştuCumhurbaşkanı Erdoğan Adli Yıl Açılış Töreninde Konuştu
Star Wars Güç Uyanıyor'un Özel GösterimiStar Wars Güç Uyanıyor'un Özel Gösterimi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı