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05 Kasım 2020 Perşembe günü yayınlandı
İHH'den depremzede çocuklara psikososyal destek - İZMİR

İHH'den depremzede çocuklara psikososyal destek - İZMİR

- İHH üyelerinin depremzede çocuklar için düzenlediği etkinliğin havadan görüntüsü - İHH üyelerinin depremzede çocuklarla çeşitli oyunlar oynaması - Genç İHH Ortaokul Sorumlusu Büşra Tuğtekin'in konuşması - İHH üyelerinin çocuklara hediye dağıtmasıİHH'den depremzede çocuklara psikososyal destekİZMİR (AA) - İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfının genç üyeleri, İzmir 'de depremzedeler için oluşturulan çadır alanında çocuklar için psikososyal destek etkinliği düzenledi.
Buca'da hipodrom alanında kurulan çadır bölgesinde çocuklarla bir araya gelen Genç İHH üyeleri, 7 Kasım Oyuncak Bayramı kapsamında çeşitli oyunlar ve deneyler yaparak onları eğlendirdi, oyuncak dağıttı.
Genç İHH Ortaokul Sorumlusu Büşra Tuğtekin, "Depremin ilk gününden itibaren hem çocuklara hem de ailelerine yönelik yardım ve destek için sahadayız. Bugün de 6 farklı noktada istasyonlar oluşturduk ve bu alanlarda çeşitli oyun ve atölyeler var. Çocuklara bir nebze de depremin acılarını unutturabildiysek ne mutlu bize." diye konuştu.

Hipodrom Depremzede Turab Depremzede Çocuklar Deprem 

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