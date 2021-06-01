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1 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İhbar üzerine durdurulan kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

İhbar üzerine durdurulan kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirildi

-Dedektör köpeğin arama yapması

Köpek Dedektör Köpek Harekete Geç Kontrol Noktası Kaçak Sigara 

--Curis'in tepki vermesi
--Curis'in tepki verdiği yerdeki zulanın bulunması
--Ele geçirilen kaçak sigaralar

( ŞANLIURFA ) - Metal kepenklerin içine zulalanan sigaraları dedektör köpek "Curis" buldu ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da polisin istihbarat üzerine durdurduğu kamyonette 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirilirken bir kişi gözaltına alındı. Polisler metal kepenklerin içine zulalanan sigaraları dedektör köpek "curis"in yardımıyla buldu. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekipleri kente kamyonetle yüklü miktarda gümrük kaçağı sigara getirileceği bilgisine ulaştı. Bilgi üzerine harekete geçen ekipler belirlenen kamyoneti kontrol noktasında durdurdu. Durdurulan kamyonet dedektör köpeği "curis"in tepki vermesi üzerine İl Emniyet Müdürlüğü otoparkına çekildi. Kamyonetin kasasındaki rulo kepenklerin içine gizlenen kaçak sigara paketlerini dedektör köpeği "curis" hassas burnuyla tespit etti. "Curis"in tepki verdiği kepenkleri inceleyen polisler, kepenklerin içine zulalanmış halde 10 bin 400 paket kaçak sigara ele geçirdi. Gözaltına alınan kamyonet sürücüsü hakkında yasal işlem başlatıldı. (MAE-
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