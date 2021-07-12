İHA'nın haberi ses getirdi, parkta kalan baba ve oğlu eve yerleştirildi

-Eşyalardan görüntüler

-Aydın ile röportaj

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( KAYSERİ -ÖZEL)- İş bulamadığı için evinden çıkarılan adama Büyükşehir Belediyesi ve kaymakamlık sahip çıktı KAYSERİ



- Kayseri’de pandemi dönemi nedeni ile iş yapamayan ve kirasını ödeyemeyince evinden çıkarılarak oğlu ile birlikte parkta kalmaya başlayan seyyar satıcı, İhlas Haber Ajansı'nın



yaptığı haberin ardından eve yerleştirildi. Seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan Yahya Aydın, pandemiden önce eşini kalp krizi nedeniyle kaybetti. Pandemi döneminde de işlerinin kötü gitmesinin ardından seyyar satıcılığı bırakmak zorunda kalan Aydın, iş bulamadı. Biriken borçlarını ödeyemeyince elinden ameliyatlı 15 yaşındaki oğlu ile birlikte evinden çıkarılarak eşyaları ile birlikte Kocasinan ilçesinde bulunan Karpuzatan Parkı’nda yaşamaya başlayan Aydın'ın hikayesini kamuoyu İHA'nın yaptığı haberin ardından öğrendi. Olayın duyurulmasının ardından harekete geçen Kayseri Büyükşehir Belediyesi ve Kocasinan Kaymakamlığı, zor durumda kalan Yahya Aydın'a şefkat eli uzattı. Kocasinan Kaymakamlığı baba ve oğlu için ev bulurken, Kocasinan Belediyesi parktaki eşyaları eve taşıdı. Kayseri Büyükşehir Belediyesi ekipleri de yeni tutulan evin temizliğini yaparak, ilave eşya temini ve gıda yardımında bulundu. Ayrıca, Aydın'a özel sektörden de iş bulunacağı bildirildi.

Aydın, "Emeği geçenlere teşekkür ederim. Yeni bir hayata başladı.

Yardımcı olan herkesten Allah razı olsun" dedi.

(AG-

