İHA muhabirine saldıran 4 kişiden 1’i tutuklandı

-- Detaylar



( KOCAELİ - 2)- İHA muhabirini darp eden İYİ Partililer serbest kalınca pişkinliklerini gülerek gösterdi- Adliyeden koşarak kaçmaya çalışan saldırganlar görüntülenmekten kaçamadı- 4 kişi bir muhabiri darp etmeleri yanlarına kar kaldı KOCAELİ



- İYİ Parti Milletvekili Lütfü Türkkan’ın çiftliğindeki kaçak yapıların yıkımını görüntülemek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabirini darp eden 4 kişiden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest kalırken 1 kişi ise tutuklandı. Adliyeden koşarak kaçmaya çalışan saldırganlar, kendisini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek cevap verdi. Kocaeli’nin Dilovası ilçesinde İYİ Parti Lütfü Türkkan’a ait çiftlikteki kaçak yapıların yıkımını haberleştirmek isteyen İhlas Haber Ajansı muhabiri Mustafa Uslu’yu darp eden ve gözaltına alınan 4 şüpheli sabah saatlerinde Gebze Adliyesine sevk edildi. 2. Sulh Ceza Hakimliğinde sorguları tamamlanan 4 kişiden 3’ü adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken 1 kişi ise tutuklandı. Basın mensupları tarafından görüntülenmemek için adliyeden koşarak kaçamaya çalışan ve Milletvekili Türkkan’ın adamları oldukları öğrenilen 3 kişi, kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına gülerek cevap verdiler. Adliye önünde ara yollara koşarak kaçan 2 kişi gözden kaybolurken, bir kişi ise kendisini bekleyen özel bir araca hızla binerek adliyeden uzaklaştı. (GY-

