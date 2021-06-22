İHA muhabirine çirkin saldırı

--Fotoğraflar



( KOCAELİ )- İYİ Partili Lütfü Türkkan’ın kaçak çiftliğinin yıkımı sırasında görüntü alan İHA muhabiri darp edildi- Kaçak çiftliği yıkılırken, Tükkan’ın işçileri İHA muhabirine saldırdı- İşçilerin saldırısına uğrayan İHA muhabiri Mustafa Uslu, hastaneye kaldırıldı KOCAELİ



- İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan’ın Kocaeli’nin Dilovası ilçesindeki kaçak çiftliğinde yıkım çalışmalarını takip eden İHA muhabiri Mustafa Uslu, Türkkan’ın şoförünün aralarında olduğu 4 çalışan tarafından feci şekilde darp edildi. Yüzü kanlar içinde kalan Uslu hastaneye kaldırılırken, saldırganlar jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan'ın Dilovası Köseler Mahallesi’nde bulunan çiftliğindeki kaçak yapılar için tahliye işlemi dün başlatıldı. 15 kaçak yapı ve bir kısmının TOKİ arazisine kurulduğu tespit edilen çiftliğin, tahliye kararının kesinleşmesinin ardından sabah saatlerinde bölgeye gelen Dilovası Belediyesi ekipleri, çiftliğin tahliye edilmesi için verilen sürenin sonuna geldiğini çiftlik yetkililerine bildirdi. Daha sonra çiftlikte yapılan incelemelerin ardından tahliye işlemi başlatıldı. Bugün sabah saatlerinde ise çiftlikte yıkım çalışmaları başladı.

İHA muhbiri ağır şekilde darp edildi Devam eden yıkım çalışmalarını takip eden İhlas Haber Ajansı



Muhabiri Mustafa Uslu, Lütfü Türkkan'ın şoförü olduğu şahsın da aralarında olduğu öğrenilen 4 kişinin saldırısına uğradı. Şahıslar tarafından ağır şekilde darp edilen ve kanlar içinde kalan Uslu, olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Saldırgan şahıslar, Uslu’nun kamerası ve ekipmanlarını da kırdı. Saldırgan şahıslar olay yerinde jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. (MK-

