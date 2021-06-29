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29 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
İHA gündeme getirdi, Kapadokya’da peribacaları sprey boyalardan temizlendi

İHA gündeme getirdi, Kapadokya’da peribacaları sprey boyalardan temizlendi

PERİBACALARININ ÜZERİNDE SPREY BOYALAR İLE YAZILARIN GÖRÜNTÜLER (DRONE)

İhlas Gesi Allah Borat Saldırı 

-PERİBACALARININ ÜZERİNDEKİ YAZILARIN SİLİNMESİNDEN GÖRÜNTÜLER (DRONE)
-PERİBACALARINI SİLME ÇALIŞMA HAZIRLIĞININ GÖRÜNTÜLERİ
-PERİBACALARININ TEMİZLENMESİNDEN GÖRÜNTÜLER

( NEVŞEHİR )- Kapadokya’da peribacaları çirkin yazılardan temizlendi NEVŞEHİR

- Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarının üzerlerine sprey boyalar ile yazılan çirkin yazılar silindi. Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kapadokya bölgesinde peribacalarının üzerlerine sprey boyalar ile yazıların yazılmasını gündem getiren İhlas Haber Ajansı’nın haberinin ardından Kapadokya Alan Başkanlığı tarafından peribacalarının üzerlerine yazılan çirkin yazılar temizlenmeye başladı.
Kapadokya Alan Başkanlığı ve Konservasyon Bölge Laboratuvar Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışması sonrasında peribacalarının üzerine yazılan sprey boyalar mikro kumlama yöntemiyle temizlendi. Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel’de daha önce yaptığı açıklamada, “Tabi arzu etmediğimiz bu çirkin saldırıdan sonra Kapadokya Alan Başkanlığı olarak Konservasyon Müdürlüğü olarak buradaki yazıların silinmesiyle ilgili çalışma başlattık. Önümüzdeki günlerde tamamıyla ilgili böyle bir çalışmayı gerçekleştireceğiz. İnşallah bu kirlilikten arındıracağız” demişti. (COŞ-AG-
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