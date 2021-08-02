İHA ekibi alevlerin arasında kaldı

-Yangından detay

-Söndürme çalışmaları



( DENİZLİ )- Buldan’daki yangında görev yapan İHA muhabirleri yanmaktan son da kurtuldu DENİZLİ



- Denizli’nin Buldan ilçesinde öğle saatlerinde başlayan orman yangını takip ederken alevlerin arasında kalan İHA muhabirleri, yanmaktan son anda kurtuldu. Denizli’nin Buldan ilçesi Türlübey Mahallesine yakın bölgede saat 13.30 sıralarında başlayan orman yangını, yerleşim alanlarını tehdit ederek ilerleyişini sürdürüyor. Başta Manisa olmak üzere çevre illerden ekip takviyesi yapılan yangının kontrol altına alınabilmesi için çalışmalar karadan yoğun bir şekilde devam ediyor. Şuana kadar boşaltılan 1 adet besihane, 1 adet traktör ve 1 adet su tankerinin küle döndüğü yangında, alevlerden etkilenen iki kişi de hafif şekilde yaralandı. Bölgede bulunan Çamköy Mahallesini tehdit ederek genişlemeye devam eden yangınla ilgili gelişmeleri aktarmak için bölgede bulunan İhlas Haber Ajansı



muhabiri Fadıl Pişkin ve kameraman Hüseyin Yılmaz, ters rüzgar yön değiştiren alevlerin arasında kaldı. Yoğun duman ve alevlerin arasında sıkışan İHA muhabirleri, orman ekiplerinin yardımıyla bir araca alınarak bölgeden çıkartıldı. (MB-

