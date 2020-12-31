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31 Aralık 2020 Perşembe günü yayınlandı
İguana'nın inadı...Tekerlek ile çamurluk arasına giren iguanayı çıkartmak için seferber oldular

İguana'nın inadı...Tekerlek ile çamurluk arasına giren iguanayı çıkartmak için seferber oldular

Araç lastiğindeki iguananın görüntüsü

İguana Kamera Nadan Cep Telefonu 

-İgunayı çıkarma çabaları
-araç ve iguanadan görüntüler

( ANTALYA ) ANTALYA

- Antalya’nın Muratpaşa ilçesinde park halindeki otomobilin ön tekerleği ile kaputun arasına giren iguanayı çıkarmak için araç sahibi ve arkadaşları seferber oldu. Antalya’nın Muratpaşa ilçesi Lara semtinde, Tropikal iklimlerde yaşayan iguana park halindeki otomobilin ön tekeri ile kaputun arasına girdi. İguanayı çıkarmak için hem araç sahibi hem de arkadaşları seferber oldu. Kuyruğundan ve ayaklarından çekilen iguana uzun süre bulunduğu yerden çıkartılamadı. O anları araç sahibinin arkadaşı cep telefonu kamerasıyla görüntüledi. Arkadaşının "Geri çek geri çek. Çıkmaz ki oradan" sözleri kayda yansırken, iguananın ayak tırnakları ile araç lastiğine tutunması ve çıkmamak için direnmesi görüntülere yansıdı. İguana, büyük uğraşlar sonucu bulunduğu yerden çıkartılarak sahibine teslim edildi.
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