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15 Haziran 2021 Salı günü yayınlandı
Iğdırlı miniklerin Haziran ayında kartopu ve kayak keyfi

Iğdırlı miniklerin Haziran ayında kartopu ve kayak keyfi

- Kartopu oynayan ve naylon poşetlerle kayan çocuklardan çekilen genel ve detay görüntüler

Haziran Ayı Naylon Poşet Ay Yıldız 

-- Çocuklardan Ekrem Malkat ile yapılan röportaj
-- Çocuklar hep bir ağızdan seni seviyoruz Türkiye'm sloganı atarken çekilen görüntüler

( IĞDIR - ÖZEL) IĞDIR

- Aileleriyle birlikte gittikleri yaylalarda kar ve buz kütlelerini gören Iğdırlı minik çocuklar, kartopu oynayıp ellerine aldıkları naylon poşetlerle kayarak haziran ayında karın tadına vardı. Iğdırlı besiciler, havaların ısınmasıyla birlikte çevre illerde bulunan yüksek rakımlı yaylalara akın etti. Bazı Iğdırlı besicilerin gittiği Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan yüksek rakımlı yaylalarda ise henüz karların erimediği görüldü.
Aileleriyle birlikte gittikleri Diyadin yaylalarında Haziran ayında kar ve buz kütlelerini gören çocuklar önce kartopu oynadı ardından kaptıkları naylon poşetlerle kayarak yazın ortasında karın keyfini çıkardı. Miniklerin kar keyfi ise görülmeye değerdi. ‘Yaz mevsiminin ortasında karı gördüğümüz için çok mutluyuz’ Haziran ayında ortasında karı görünce yaşadığı mutluluğu anlatan 13 yaşındaki Ekrem Malkat, “Iğdır’ın Aralık ilçesine bağlı Kırçiçeği köyünden geliyoruz. Benim adım Ekrem Malkat. Ağrı’nın Diyadin ilçesinde bulunan yaylalara geldik. Burada kar var. Yaz mevsiminin ortasında karı görüyoruz. Arkadaşlarımızla gelip burada kartopu oynuyoruz. Naylon poşetlerle kayıyoruz. Yaz mevsiminin ortasında karı gördüğümüz için çok mutluyuz.” dedi.
Öte yandan karın keyfini çıkaran çocuklar, daha sonra etraftan topladıkları küçük taşlarla karın üstüne ay yıldız çizerek hep bir ağızdan, “Seni seviyoruz Türkiye’m” sloganı attı. (SA-AT)
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