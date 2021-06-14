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14 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
IĞDIR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

IĞDIR - Uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandı

- Ekiplerin adreslere operasyon düzenlemesi - Adreslerde arama yapılması - Yakalanan kişilerin adliyeye sevk edilmesi Iğdır 'daki uyuşturucu operasyonunda yakalanan 7 kişi tutuklandıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 7 kişi tutuklandı.İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Iğdır 'ın Tuzluca ve Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde uyuşturucu madde ticareti yaptıkları belirlenen kişilere yönelik yaklaşık 3 ay süren fiziki ve teknik takip sonucu 10 farklı adrese operasyon düzenlendi.
Operasyonlarda uyuşturucu madde ticareti yaptığı belirlenen 7 kişi gözaltına alındı. Aramalarda, bir tabanca, metamfetamin, kök kenevir ve uyuşturucu kullanma aparatları ele geçirildi.Jandarmadaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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