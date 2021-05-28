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28 Mayıs 2021 Cuma günü yayınlandı
IĞDIR - Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi için mevlit okutuldu

IĞDIR - Terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi için mevlit okutuldu

- Camiye gelen vatandaşlar - Duaların edilmesi - Camideki polislerden ve cemaatTerör saldırısında şehit olan özel harekat polisi için mevlit okutulduIĞDIR (AA) - Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde düzenlenen terör saldırısında şehit olan özel harekat polisi Veli Kabalay için Iğdır 'da mevlit okutuldu. Iğdır Valiliğince, kent merkezindeki Ulu Cami'de cuma namazı öncesi okutulan mevlide, Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tuğgeneral Semih Okyar, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Göllüce, Iğdır İl jandarma Komutanı Kıdemli Albay Mustafa Özdurhan, özel harekat polisleri ve vatandaşlar katıldı.
Kur'an - ı Kerim tilavetinin ardından Kabalay ve tüm şehitler için dua edildi. Iğdır 'da görevli olan özel harekat polisi Veli Kabalay, 13 Mayıs 2021 tarihinde, Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinin Türkiye - İran sınır hattında yapılan duvar inşaatının güvenliğinde görevli iken PKK'lı teröristlerin İran tarafından açtığı taciz ateşinde şehit olmuştu.

Terör Saldırısı Taciz Ateşi Harekat Polisi Teröristler Özel Harekat Polisleri 

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