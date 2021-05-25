IĞDIR - Sağanak etkili oldu

- Etkili olan yağış - Caddelerde biriken sularIĞDIR (AA) - Iğdır 'da etkili olan sağanak yaşamı olumsuz etkiledi.Bazı cadde ve sokaklarda oluşan su birikintileri nedeniyle vatandaşlar ile sürücüler zor anlar yaşadı.Eski altyapı sisteminden kaynaklanan su birikintilerinin tahliyesi için belediye ekipleri çalışma başlattı.
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