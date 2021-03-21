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21 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
IĞDIR - Nevruz Bayramı kutlaması

IĞDIR - Nevruz Bayramı kutlaması

- Nevruz Bayramı - İstiklal Marşı okunması - Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim'in konuşması - Yumurta tokuşturma, örste demir dövme, yedi levin datılması Iğdır 'da Nevruz Bayramı kutlamasıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da, "baharın müjdecisi" ve "doğa bayramı" olarak kabul edilen Nevruz Bayramı, etkinliklerle kutlandı. Iğdır Valiliğince Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen etkinlik, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.
Vali Hüseyin Engin Sarıibrahim, yaptığı konuşmada, Nevruz'un, baharın gelişinin ve yeniden dirilişin sembolü olarak kutlandığını söyledi.

Nevruz'un bütün kötülüklerin unutulması ve yeni umutların yeşermesi olduğunu ifade eden Sarıibrahim, şunları kaydetti:"Nevruz bu milletin umududur. Evvela buradaki umudumuz, bir yıldır yaşanan salgın sürecinde daha fazla kayıp vermeden, daha fazla bela ile musibetle karşı karşıya kalmadan hastalığın topraklarımızı ve bütün dünyayı terk etmesidir. İnşallah nevruz ile beraber pandeminin ortaya çıkardığı sorunlardan ayrılmış bir dönem yaşarız. Bu topraklarda birliğin, beraberliğin, kardeşliğin, devletiyle ve milletiyle hep birlikte beraber olmanın çok güzel örneklerini vereceğimiz yeni yıl olur."Yumurta tokuşturma, örste demir dövme, "yeddi levin" harmanlanması gibi geleneklerle devam eden etkinlik, nevruz ateşinin yakılması, protokol üyeleri ve vatandaşların ateşin üzerinden atlamasıyla sona erdi.

Saygı Duruşu Kötülük Dövme Nevruz Ateşi Yeni Yıl 

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