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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Iğdır kara teslim oldu, kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapattı

Iğdır kara teslim oldu, kar ve tipi köy yollarını ulaşıma kapattı

KAPANAN KÖY YOLLARININ AÇMA ÇALIŞMALARI

Tarım Köy Yolları Hayvancılık Kar Yağışı Hayvan 

-KENTİN FARKLI NOKTALARINDAN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’ın Tuzluca ilçesine bağlı yüksek kesimlerde etkisini gösteren kar yağışı ve tipi hayatı olumsuz etkilerken, 29 köy yolu ise ulaşıma kapandı. Edinilen bilgiye göre, kar yağışı ve tipi nedeniyle Iğdır'da 29 köy yolu ulaşıma kapandı. Iğdır İl Özel İdaresine bağlı ekipler, kentin yüksek kesimlerinde yoğun tipi ve fırtınadan dolayı kapanan 29 köy yolunu ulaşıma açmak için çalışma başlattı. Tuzluca'nın yüksek kesimlerinde bulunan Nahırkıran ve Canderviş mevkiinde kapanan köy yolları için ekipler çalışmalarına devam ederken, merkez ve yüksek kesimlerde ise kar yağışının gün boyu devam edeceği öğrenildi. Yaklaşık 5 yıldır bu şekilde kar yağmadığını belirten Atatman Ogan isimli vatandaş, “Yaklaşık 5 yıldır kara hasret kaldık. Iğdır tarım ve hayvancılık ile geçinen bir memleket olduğu için, kar yağışı gayet güzel oldu. İnşallah devamı gelir” dedi.
(ET-ÖB)
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