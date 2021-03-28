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28 Mart 2021 Pazar günü yayınlandı
Iğdır'ın yüksek kesimlerine Mart karı yağdı

Iğdır'ın yüksek kesimlerine Mart karı yağdı

Karagüney Köyü'nden kar görüntüleri

( IĞDIR ) IĞDIR

Yağan Kar Yağışı 


- Güneşli hava sonrası sıcaklıkların hissedilir derecede azaldığı Iğdır'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Iğdır'da sabah saatlerinde yağan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yer alan birçok köyde kar yağışı etkili oldu. Iğdır merkeze bağlı Karagüney Köyü'nde etkisini sürdüren kar yağışının kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu.
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