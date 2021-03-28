Iğdır'ın yüksek kesimlerine Mart karı yağdı

- Güneşli hava sonrası sıcaklıkların hissedilir derecede azaldığı Iğdır'da, yüksek kesimlerde kar yağışı etkili oldu. Iğdır'da sabah saatlerinde yağan yağmur yüksek kesimlerde kar yağışına döndü. Iğdır'ın yüksek kesimlerinde yer alan birçok köyde kar yağışı etkili oldu. Iğdır merkeze bağlı Karagüney Köyü'nde etkisini sürdüren kar yağışının kalınlığı yaklaşık 15 santimetreyi buldu.
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