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14 Kasım 2020 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü kutlandı

BELEDİYE MEYDANINDA SAYGI DURUŞUNDAN DETAY

Düşman İşgali Fotoğraf Sergisi Sivil Toplum Öğrenciler Askeri Personel 

-FOLKLOR EKİBİ GÖSTERİSİNDEN DETAY
-ŞEHİTLER ANISINA DÜZENLENEN YÜRÜYÜŞTEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. Iğdır'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümü Zübeyde Hanım Bulvarındaki Atatürk anıtına çelenk sunumu, Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasıyla başladı.
Belediye meydanında Kafkas folklor ekibi bir gösteri düzenledi.
Daha sonra düzenlenen resim ve fotoğraf sergisi gezildi. Kutlama programı, şehitler anısına düzenlenen ve Atatürk anıtından Iğdır Mehmet Çavuş Anıtına kadar süren saygı yürüyüşü ile devam etti. Program, Iğdır şehitler anıtına çelenk sunumunun ardından şehitliğe karanfil bırakılması ile sona erdi. Programa, Iğdır Valisi / Belediye Başkan V. H. Engin Sarıibrahim, Garnizon ve 5. Hudut Alay Komutanı Albay Yılmaz Doğan, kurum müdürleri, askeri personel, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, vatandaş ve öğrenciler katıldı.

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