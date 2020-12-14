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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
IĞDIR - İki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

IĞDIR - İki gündür haber alınamayan kişi ölü bulundu

- Arama kurtarma ekiplerinin çalışması - Çalışmaların drone ile görüntülenmesi - Dedektör köpeklerin arama çalışması - Cenazenin bulunmasıIĞDIR (AA) - Iğdır 'da iki gündür haber alınamayan kişinin cesedi, bir mağarada bulundu.Yaycı köyü yakınlarında bir araç bulan jandarma, yapılan sorgulamada aracın Taşlıca köyünde yaşayan 50 yaşındaki İbrahim Cantemur'a ait olduğunu tespit etti.Jandarma, evine gidip ailesinden bilgi aldığı Cantemur'un, 12 Aralık Cumartesi gününden beri kayıp olduğu bilgisini aldı.İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü, jandarma ile AFAD gönüllülerinden oluşan ekip, Cantemur'un bulunması için arama çalışması başlattı.Cantemur'un telefonunun en son sinyal aldığı baz istasyonu çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmasına, dedektör köpekler de katıldı.
- Cansız bedenine bir mağarada ulaşıldıCinayet ihtimali üzerinde duran jandarma, ailenin ifadesini aldıktan sonra ekiplerle köy yakınlarındaki bir mağarada yaptığı aramada, Cantemur'un cansız bedenine ulaştı.İbrahim Cantemur'un eşi, 5 oğlu ve kızı, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.Cantemur'un cesedi ise Iğdır Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Jandarma Baz İstasyonu Köpek Dedektör Köpek 

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