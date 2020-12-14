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14 Aralık 2020 Pazartesi günü yayınlandı
IĞDIR - İki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu

IĞDIR - İki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber oldu

- Arama çalışmasından görüntüler Iğdır iki gündür haber alınamayan kişi için ekipler seferber olduIĞDIR (AA) - Iğdır 'da iki gündür haber alınamayan kişi için arama çalışması başlatıldı.Yaycı köyü yakınlarında bir araç bulan jandarma, yapılan sorgulamada aracın Taşlıca köyünde yaşayan İbrahim Cantemur'a (50) ait olduğunu tespit etti.Cantemur'un evine gidip ailesinden bilgi alan jandarma, Cantemur'un 12 Aralık Cumartesi gününden beri kayıp olduğu bilgisini aldı.Jandarma, İl Afet ve Acil Durum (AFAD) Müdürlüğü personeli ile AFAD gönüllülerinden oluşan ekip, Cantemur'un bulunması için arama çalışması başlattı.Cantemur'un telefonunun en son sinyal aldığı baz istasyonu çevresinde yoğunlaştırılan arama çalışmasına, dedektör köpekler de katılıyor.

Jandarma Baz İstasyonu Köpek Dedektör Köpek 

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