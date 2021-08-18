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- Iğdır Emniyetinden örnek davranış
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18 Ağustos 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Iğdır Emniyetinden örnek davranış

- Iğdır Emniyetinden örnek davranış

SU DAĞITIMI

( IĞDIR ) IĞDIR

Şehit Polis Merkezi Polis Karakolu Polis K Irak 


- Iğdır Emniyet Müdürü Dr. Oğuzhan Yonca’nın talimatıyla Muharrem ayının girdiği ilk günden beri polis karakolunun önünde vatandaşlara polisler soğuk su dağıtılıyor. 10 günden beri Iğdır merkez Şehit Bülent Yurtseven polis merkezi amirliğinin önünde kurulan masanın üzerine konulan soğuk sular yoldan geçen herkese ikram ediliyor. Iğdırlı vatandaşlar polislerin soğuk su dağıtmasından memnun olduklarını belirttiler. Iğdır’da yıllardan beri Muharrem ayının girmesiyle birlikte vatandaşlar iş yerlerinin önüne tezgah kurarak yoldan geçen vatandaşlara su, çay gibi ikramlarda bulunarak İmam Hüseyin için ihsanda bulunuyorlar. Özellikle Kerbela denilen yerde Peygamber efendimizin torunu Hz. Hüseyin’in günlerce 72 yakınıyla birlikte susuz bırakılarak Yezit tarafından şehit edilmesinden dolayı Iğdır ve çevresinde yaşayan insanlar imam ihsanı olarak su dağıtırlar. (IĞ-AT)
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