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IĞDIR - Dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi
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17 Temmuz 2021 Cumartesi günü yayınlandı
IĞDIR - Dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

IĞDIR - Dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi

- Etkili fırtına ve dolu - Fırtınanın etkili olduğu anlar - Etkili sağanak - Vatandaşların sağanak ve doludan korunmaları Iğdır 'da etkili olan dolu ve fırtına hayatı olumsuz etkilediIĞDIR (AA) - Iğdır 'da dolu ve fırtına etkili oldu.Kentte öğleden sonra hava sıcaklığının düşmesiyle başlayan sağanak bir süre sonra yerini dolu ve fırtınaya bıraktı.Aniden bastıran dolu yüzünden bazı vatandaşlar araçlarını korumak için üstünü halı ve kilimlerle örttü.Yağış yüzünden sokaklarda oluşan su birikintileri sürücülere ve vatandaşlara zor anlar yaşattı.Kentte etkili olan fırtına ise bazı ağaçları ve tabelaları devirdi, elektrik iletim hatlarına zarar verdi.İl merkezinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğüne ait Mobil Kovid - 19 Aşı Çadırı da fırtına nedeniyle yıkıldı.

Hava Sıcaklığı Su Sağanak Irak 

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