IĞDIR - Doğu Anadolu'da Kovid-19 tedbirlerine sıkı denetim
- Polis ve zabıta keplerinin denetimi - Durdurulan ticari araçlar - Araçlarda yapılan denetimler - Vatandaşların uyarılmasıDoğu Anadolu'da Kovid - 19 tedbirlerine sıkı denetimIĞDIR - Cadde ve sokakları gezen ekipler, Kovid - 19 önlemlerini denetledi.Pazar yeri, lokanta, kafe gibi işletmeler başta olmak üzere kentteki birçok işletmede denetim yapıldı.Kentin en işlek noktalarından Atatürk ve Vali Yolu caddeleri ile Zübeyde Hanım Bulvarı'nda vatandaşlar sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarıldı.
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