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30 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Iğdır'da zincirleme trafik kazası

Iğdır'da zincirleme trafik kazası

KAZAYA MÜDAHALE EDEN İTFAİYE EKİPLERİNDEN DETAY

Trafik Kazası Direksiyon 

-OLAYA KARIŞAN ARAÇLARDAN DETAY

( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR

- Iğdır-Doğubayazıt yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Iğdır-Doğubayazıt yolu Iğdır çıkışında seyir halinde olan otomobil aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyonu kıran otomobil karşıdan gelen araç ile çarpıştı. Kazaya bir kamyonet iki otomobil dahil olunca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda yaralanan kişiler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştu.
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