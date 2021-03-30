Iğdır'da zincirleme trafik kazası

-OLAYA KARIŞAN ARAÇLARDAN DETAY



( IĞDIR -ÖZEL) IĞDIR



- Iğdır-Doğubayazıt yolunda zincirleme trafik kazası meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Iğdır-Doğubayazıt yolu Iğdır çıkışında seyir halinde olan otomobil aniden önüne çıkan köpeğe çarpmamak için direksiyonu kırdı. Direksiyonu kıran otomobil karşıdan gelen araç ile çarpıştı. Kazaya bir kamyonet iki otomobil dahil olunca zincirleme trafik kazası meydana geldi. Araçlarda yaralanan kişiler Iğdır Devlet Hastanesine kaldırılırken araçlarda maddi hasar oluştu.



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