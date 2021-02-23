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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Iğdır'da terör operasyonunda 8 tutuklama

Iğdır'da terör operasyonunda 8 tutuklama

ZANLILARIN MAHKEMEYE SEVK EDİLMESİ

Terör Operasyonu Kurusıkı Tabanca Terör Örgütü Silahlı Terör Örgütü Yardım ve Yataklık 

-MAHKEMEDEN SONRA ZANLILARIN CEZAEVİNE GÖTÜRÜLMESİ DETAY

( IĞDIR ) - IĞDIR

- Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK terör örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 8 kişi tutuklandı. Edinilen bilgiye göre, Iğdır İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından PKK/KCK silahlı terör örgütüne malzeme ve finansman sağlamak suçundan 8 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ev ve eklentilerinde yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet kurusıkı tabanca ile dijital materyaller ele geçirildi. Jandarmadaki işlemleri sonrası hastanede sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler, daha sonra mahkemeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemece "PKK/KCK silahlı terör örgütüne yardım ve yataklık etmek" suçundan 8 şüpheli tutuklandı.
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