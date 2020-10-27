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27 Ekim 2020 Salı günü yayınlandı
Iğdır'da tartışma sandalyeli kavgaya dönüştü

Iğdır'da tartışma sandalyeli kavgaya dönüştü

YAŞANAN KAVGADAN DETAY

Polis 

-GÜVENLİK ÖNLEMİ ALAN POLİSLERDEN DETAY

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da, iki grup arasında başlayan ve nedeni bilinmeyen tartışma kavgaya dönüştü. Olay, Iğdır Ruz Pazarı girişinde meydana geldi. İki kişi arasında sözlü başlayan tartışma bir anda büyüdü. İki kişinin fitilinin ateşlediği tartışmaya başka kişiler de dahil oldu. Tartışmada tansiyon yükselince iki grup birbirine girdi. Yaşanan kavgada bir kişi hafif yaralanırken orada bulunan kişiler kavgayı büyümeden yatıştırdı. Kavga sonrası tekrar başlayan tartışmayı olay yerine gelen polisler yatıştırdı. (SY-
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