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22 Mayıs 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Iğdır’da tam kapanma sonrasında ilk hafta sonu kısıtlaması uygulandı

Iğdır’da tam kapanma sonrasında ilk hafta sonu kısıtlaması uygulandı

Iğdır kent merkezinde çekilen genel görüntüler

Polis Hafta Sonu Yasaklar Polis Ekipleri Trol 

-Polis ekiplerinin denetimlerinden çekilen görüntüler

( IĞDIR ) IĞDIR

- Tam zamanlı kapanma sonrası ilk kez uygulanan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasında Iğdır kent merkezinde sessizlik hakim oldu. Tüm Türkiye’de uygulamaya sokulan tam zamanlı kapanma sonrası bugün ilk hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması yeniden uygulanmaya başlandı. Yasakların başlamasıyla birlikte Iğdırlı vatandaşlar kısıtlamalara uyarak evlerinde kalmayı tercih ettiler. Sokağa çıkma kısıtlamasından muaf olan vatandaşlar dışında neredeyse kimsenin dışarıya çıkmadığı hafta sonu yasaklarında cadde ve sokaklar ise boş kaldı. Kent merkezinde görevli polis ekipleri de kentin farklı noktalarında yatığı kontrollerle denetimlerini aralıksız bir şekilde sürdürdü.
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