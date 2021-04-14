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14 Nisan 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Iğdır’da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor

Iğdır’da soğuk havalar fide satışlarını olumsuz etkiliyor

-Fide tohumlarının satıldığı alandan çekilen genel görüntüler

Sağanak Yağış Allah Yağan 

--Fide tohumlarının satıldığı alandan çekilen detay görüntüler
--Iğdırlı esnaf Ali Soban ile yapılan röportaj

( IĞDIR ) IĞDIR

- Iğdır’da etkili olan yağmur ve soğuk havalar nedeniyle fide satışlarında durgunluk yaşanıyor. Iğdır’da etkili olan rüzgar ve aralıklarla yağan yağmur fide satışlarını olumsuz etkiliyor. Nisan ayına girilmesine rağmen soğuk hava ve sağanak yağışların etkisini sürdürdüğü Iğdır’da, fide tohumu satan esnaf zor zamanlar geçiriyor. Sıcak havalarda vatandaşlar tarafından yoğun ilgi gösterilen fide tohumları soğuk havalar nedeniyle hak ettiği ilgiyi henüz görmüyor. ‘Sıcak havalar fide satışları için çok önemli’ Havaların soğuk olmasının fide satışlarını olumsuz etkilediğini ve bu yüzden fide tohumlarının henüz vatandaşlar tarafından hak ettiği değeri görmediğini kaydeden esnaf Ali Soban, konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı: “İşlerimiz bu sene geçen seneye oranla düşük seyrediyor. Biz de fide tohumu sezonunu yeni açtık sayılır. Havaların soğuk olması bizim işlerimizin düşük seyretmesinde oldukça etkili oluyor. Sıcak havalar fide satışları için çok önemli. Bu ayın 20’sinden itibaren havaların düzelmesini bekliyoruz. Bu şekilde işlerimiz inşallah tekrar düzelecek. Havaların ısınması ve sıcaklıkların tam anlamıyla kendisini hissettirmesiyle birlikte vatandaşlarımızın her sene olduğu gibi bu sene de fide tohumlarına ilgi göstermesini bekliyoruz.” (SA-AT)
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